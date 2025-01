Bereits zum zehnten Mal schlängelt sich der Gaudiwurm durchs Dorf

Für viele Faschingsfreunde ist das inzwischen ein Pflichttermin: Am Samstag, 1. Februar, schlängelt sich der Gaudiwurm zum zehnten Mal durch Kettershausen. Angeführt von den Maskerle des örtlichen Kindergartens und der Grundschule sowie fünf weiteren fantasievoll maskierten Gruppen aus Kettershausen und seinen Ortsteilen hat sich der vom Pfeifen-Club (PFC) Bebenhausen ins Leben gerufene Faschingsumzug im Januar 2014 erstmals formiert. Jahr für Jahr ist er ein Stück gewachsen. Kettershausen hat sich mittlerweile zu einer Faschingshochburg in der Region entwickelt.

Heuer sind 44 Gruppen aus Kettershausen und Umgebung dabei, darunter sieben Guggamusiken. Der PFC-Vorsitzende Tobias Schedel sagt: „Wie beim ersten sowie allen folgenden Faschingsumzügen bleiben wir bei unserem Konzept, dass nur Fußgruppen mitmachen können. Außerdem verlangen wir für Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Eintritt.“ Gegen 15.30 Uhr setzt sich der Gaudiwurm von der Grundschule aus in Bewegung. Wie in den zurückliegenden Jahren werden kleine und große Faschingsfans, größtenteils maskiert, am Straßenrand warten und sich von der bunten Parade in närrische Stimmung bringen lassen.

Nach dem Umzug geht es mit Party auf dem Dorfplatz weiter

Bei der anschließenden Open-Air-Party auf dem Dorfplatz in und um das beheizte XXL-Barzelt ist einiges geboten. Auch heuer wird eine große Auswahl an Speisen sowie heißen und kalten Getränken angeboten. Ab 17.30 Uhr werden nacheinander die Lum-penkapelle Boos, die Guggamusiken d’Schillamongos und der MKKB, die Dorfbachfurzer, die Los Krachos, die Wuchzenhofer sowie die Hausemer Guggamusik bis in die Nacht fetzige Musik spielen und für Stimmung sorgen.