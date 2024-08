Ehrmann-Schriftzug ist künftig auf den Trikot des FC Bayern München

Ins Parkhotel Egerner Höfe, eine Fünf-Sterne-Luxusunterkunft in Rottach-Egern am Tegernsee, hatten der FC Bayern München und die Familien-Molkerei Ehrmann aus Oberschönegg eingeladen. In diesem besonderen Ambiente wurde eine neue Kooperation unterzeichnet und vorgestellt: Der Ehrmann-Schriftzug wird künftig unter anderem bei den Bundesligaspielen auf den Trikots der Spielerinnen des FC Bayern München unterhalb der Rückennummer zu sehen sein. Die Zusammenarbeit wurde bis 2027 festgezurrt.

Michael Diederich, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ehrmann. Das Unternehmen steht wie der FC Bayern neben Spitzenqualität für Tradition, regionale Verbundenheit - und für familiäre Werte. Ehrmann und der FC Bayern haben das gemeinsame Ziel, die gesellschaftliche Wirkung des Frauenfußballs noch weiter voranzutreiben.“

Firmenchef Christian Ehrmann ist stolz auf die Partnerschaft mit dem FC Bayern

Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball beim FC Bayern, erklärte, der Frauenfußball entwickle sich im Verein seit Jahren kontinuierlich auf höchsten Niveau weiter. Drei deutsche Meisterschaften in den vergangenen vier Spielzeiten sind dafür freilich ein Beleg. „Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen“, meinte sie.

Christian Ehrmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Ehrmann GmbH, werden solche Aussagen gefallen. Er zeigte sich in Rottach-Egern stolz, künftig Partner des FC Bayern zu sein. Ehrmann sagte: „Unser Leitsatz lautet: Von der Familie, für die Familie. Dieses Motiv passt auch zum FC Bayern. Zudem fühlen wir uns durch unsere bayerischen Wurzeln mit dem Verein verbunden. Auch der Frauenfußball des FC Bayern verkörpert bei all seiner wachsenden internationalen Relevanz weiterhin familiäre Werte. Das ist uns als Familienunternehmen wichtig.“

Im Fokus der Partnerschaft steht proteinreiche Ernährung mit Genuss durch die facettenreiche „High Protein“-Produktpalette des Molkerei-Familienbetriebs aus Oberschönegg.