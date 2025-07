Feuerwehrverein Kettershausen spendet für neue Kita

Gemeinsam mit Kindern, Eltern, Erzieherteam sowie Bürgerinnen und Bürgern feierte die Gemeinde Kettershausen am Vatertag die Einweihung ihrer neuen Kindertagesstätte an der Schulstraße. Für die Bewirtung der zahlreichen Gäste sorgte der Feuerwehrverein Kettershausen bei seinem an diesem Tag traditionellen Frühschoppen. Den Erlös in Höhe von 1.200 Euro spendeten die Wehrleute der Kita für neue Anschaffungen.

