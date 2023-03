Autobahnpolizei stoppt zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Bei einem Autofahrer und dem Fahrer eines Kleintransporters ergeben Tests, dass sie Kokain konsumiert haben. Sie müssen eine Zwangspause einlegen.

Beamte der Autobahnpolizei Memmingen haben am Donnerstag auf der A7 zwei Männer aus dem Verkehr gezogen, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Beide mussten ihre Fahrzeuge eine Zeit lang stehen lassen.

Dem Polizeibericht zufolge hielt eine Streife zunächst am späten Vormittag auf dem Parkplatz Brühl-West bei Fellheim ein Auto mit ausländischer Zulassung für eine routinemäßige Kontrolle an. Da der 20 Jahre alte Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Drogenschnelltest gemacht. Dieser reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und des zu erwartenden Bußgeldverfahrens musste der 20-Jährige eine Sicherheit in Höhe von 500 Euro bezahlen. Seine Autoschlüssel wurden für 24 Stunden sichergestellt.

Eine Sicherungskette sollte verhindern, dass der Kleintransporter weiter fährt

Am frühen Abend hielten Beamte einen Kleintransporter aus dem Ausland im Bereich der Anschlussstelle Bad Grönenbach an und stellten bei dem 43-jährigen Fahrer ebenfalls eine Drogenbeeinflussung durch Kokain fest. Nachdem dem Mann Blut abgenommen worden war, versuchten die Beamten nach weiteren Angaben der Polizei, auch von diesem Mann eine Sicherheitsleistung zu bekommen. Der 43-Jährige verfügte jedoch über keinerlei Zahlungsmittel und Dritte waren nicht bereit, Geld für ihn auszulegen. Das fällige Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro soll nun im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens erwirkt werden, das gegen den Mann eingeleitet wurde. Sein Transporter, in dem er auf einem nahegelegenen Tankstellengelände übernachten wollte, wurde bis zum darauffolgenden Tag mit einer speziellen Sicherungskette versehen. (AZ)