Fellheim

12:57 Uhr

Bahn-Übergang in Fellheim nach Unfall bis 2024 eingeschränkt

Derzeit wird die Sicherheitstechnik am Bahnübergang in Fellheim im Unterallgäu behelfsmäßig vor Ort gesteuert. Bis die neue Anlage in Betrieb geht, wird es noch eine ganze Weile dauern.

Plus Die Schranken am Bahnübergang Fellheim müssen wohl bis ins erste Halbjahr 2024 manuell geschlossen werden. Die Problem-Lösung der Bahn laufe "mit Hochdruck".

Wird die beschädigte Sicherungsanlage am Bahnübergang in Fellheim nun doch früher erneuert als ursprünglich vorgesehen? Diese Frage hat sich wohl so mancher Verkehrsteilnehmer gestellt, der in der vergangenen Woche in diesem Bereich unterwegs war und Arbeiten von Mitarbeitern der Deutschen Bahn beobachtet hat. Doch wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt, hat es sich dabei nur um Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten am Gleis gehandelt, die derzeit auf der Bahnstrecke stattfinden. Bis die neue Anlage montiert ist, wird es wohl noch eine Weile dauern.

Mitarbeiter der Bahn müssen Schranken in Fellheim manuell bedienen

Seit Mitte Oktober müssen Mitarbeitende der Deutschen Bahn am Bahnübergang zwischen Fellheim und Boos die Schranken manuell schließen. Grund dafür ist ein Unfall, der sich dort ereignet hatte. Dabei wurde die Sicherungstechnik komplett beschädigt. Ein Mann war in diesem Bereich mit seinem Traktor und angehängter Ballenpresse nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

