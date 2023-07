Nanu! Ein Kanu hat sich auf die A7 bei Fellheim verirrt

Ein Bootsbesitzer meldet sich bei der Polizei, weil er auf der Autobahn ein Kanu verloren hat. Inzwischen haben auch schon andere Fahrer das Kanu entdeckt.

Glück im Unglück hatte ein 40-Jähriger, der am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Kanu auf der Autobahn verloren hatte. Gegen 15 Uhr bekam die Einsatzzentrale der Polizei in Kempten die Mitteilung eines Verkehrsteilnehmers, dass auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Dettingen in Fahrtrichtung Würzburg ein Kanu auf dem linken Fahrstreifen liege. Der Mitteiler hatte dem Boot gerade noch ausweichen können.

Mittlerweile hatte sich auch der Kanubesitzer bei der Polizei gemeldet, der an der nächsten Rastanlage von der Autobahn abgefahren war. Er gab an, dass sich eines der beiden auf dem Dachträger seines Autos geladenen Kanus während der Fahrt gelöst habe. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Memmingen barg schließlich das Boot unversehrt von der Autobahn und übergab es dem Besitzer. Die Ursache für den Verlust des Kanus dürfte in einem technischen Defekt des Dachträgers liegen, vermutet die Polizei. (AZ)