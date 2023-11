Polizei nimmt gesuchten Mann beim Rasenmähen fest

Mehrere Haftbefehle lagen gegen einen Mann aus Fellheim vor. Als die Polizei ihn bei der Gartenarbeit überrascht, versucht dieser zu fliehen.

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag ein Anwesen in Fellheim aufgesucht. Grund dafür waren mehrere Haftbefehle, die gegen einen Mann ausgestellt waren. Die Beamten trafen ihn vor Ort beim Rasenmähen an. Auf Ansprache reagierte der Mann nicht und lief davon.

Den Beamten gelang es, ihn am Arm festzuhalten. Dabei wurde der Mann nach Polizeiangaben zunehmend aggressiver und versuchte, sich aus dem Griff zu lösen. Die Beamten brachten den Mann unter Gegenwehr zu Boden und fesselten ihn. Später wurde er wieder aggressiv und leistete erneut Widerstand. Letztendlich konnte der Mann die Haftbefehle durch Zahlung abwenden und konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)