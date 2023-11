Fellheim

Polizei und Gemeinde haben "wachsames Auge" auf die Ehemalige Synagoge Fellheim

Ab und an war in den vergangenen Tagen Polizei bei der Ehemaligen Synagoge Fellheim zu sehen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West werden aufgrund des Kriegs im Nahen Osten Schutzmaßnahmen für Objekte mit jüdischem oder israelischem Hintergrund ergriffen.

Plus Krieg in Nahost: In Fellheim wird immer mal wieder Polizei wahrgenommen. Was der Förderkreis sagt und warum der Bürgermeister keine Ängste schüren möchte.

Im Nahen Osten herrscht Krieg. Die Polizei in Deutschland verstärkt Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen und israelischen Einrichtungen. Ein wachsames Auge haben die Beamten derzeit auch auf die Ehemalige Synagoge in Fellheim. Wie die Polizei vorgeht und was das für die Kommune bedeutet, haben wir nachgefragt.

„Bereits nach dem Angriff der Hamas auf Israel wurden Schutzmaßnahmen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West für Objekte mit jüdischem oder israelischem Hintergrund durch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West angeordnet“, zeigt Sebastian Nienkemper von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf.

