Fellheim

vor 16 Min.

Schicksal einer Memminger Jüdin: Eingewiesen, entmündigt, zwangssterilisiert

Plus Autor Robert Domes berichtet in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim darüber, was Anna M. im Zuge des Euthanasie-Programms angetan wurde.

Von Horst Hacker Artikel anhören Shape

Am 85. Jahrestag der NS-November-Pogrome von 1938 war der Autor Robert Domes erstmals in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim zu Gast. Allerdings war der diesjährige Kaufbeurer Kunst- und Kulturpreisträger nicht für eine Lesung aus einem seiner Bücher („Nebel im August“, „Waggon vierter Klasse“) gekommen - vielmehr ging es ihm um eine „Präsentation aus der Forschung“. So teilte er mit dem Publikum die Ergebnisse seiner Recherchen zum Schicksal der damals jungen Memminger Jüdin Anna M. Im Zuge des Euthanasie-Programms der Nazis war sie zwangssterilisiert worden.

Schon zu Beginn ihres Lebens hatte Anna M. zu kämpfen

Grundlage des Vortrags war Annas 1935 geschriebener Lebenslauf. 1903 in Ungerhausen als zweite Tochter eines Postbotenehepaars geboren, sei sie ein „sehr schwer erziehbares Kind gewesen“. Weil sie an der „englischen Krankheit“ (Rachitis) litt, stand zu befürchten, dass sie schon in jungen Jahren sterben müsse. Dank der aufopfernden elterlichen Pflege gelang es aber, Anna trotz der Kinderkrankheit zu retten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen