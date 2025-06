Feel Wood 2025 in Kirchberg: Firmengelände wird zur Rockarena

Ein Rockmusik-Event der besonderen Art ist das Open-Air-Festival „Feel Wood“, das am Samstag, 5. Juli, in Kirchberg stattfindet. Insgesamt sechs Rockbands kommen ins Illertal und verwandeln das Firmengelände der Zimmerei Küchle in eine gigantische Rock-Arena.

Entstanden ist die Idee für das Open Air anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Zimmerei im Jahr 2023. Im Jahr 2024 fand „Feel-Wood“ dann zum ersten Mal statt und war gleich ein voller Erfolg. Ein weiterer Entstehungsgrund für das Rockfestival liegt darin, dass der Firmeninhaber Hilmar Küchle selbst leidenschaftlicher Rockmusiker und Schlagzeuger ist und seit 2019 als Mitglied der Rockband Killswitch selbst regelmäßig mit auf der Bühne steht.

Mehr als 1000 Rockmusikfans werden bei dem Festival in Kirchberg erwartet

Am Samstag, 5. Juli, macht Killswitch den Anfang und tritt ab 15.30 Uhr als Opener auf. Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Im Eineinhalb-Stunden-Takt werden auch die aus der Region stammenden Bands Pump Gas und The Cohesion sowie Moltke&Mörike aus Ulm und FENZL aus Rosenheim die Bühne betreten und dem Publikum kräftig einheizen. Richtig spannend wird es dann von zirka 23 Uhr an bei einem Rock-Act mit einer der bekanntesten Bands der deutschen Rockszene: Headliner ENGST aus Berlin bildet den Höhepunkt des Festivals.

Geboten wird während des ganzen Open Airs eine geballte Portion Rock, Punk, Ska bis hin zu Songs mit Texten in bayrischer Mundart. Erwartet werden auf dem Festivalgelände am Altkellmünzer Weg 9 mehr als 1000 Rockmusikfans. Um das Open Air stemmen zu können, werden mehr als 100 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz sein. Das sind Beschäftigte und Freunde der Zimmerei Küchle und Mitglieder des Musik- und Sportvereins Kirchberg.

Foodtrucks aus der Region kümmern sich um die Bewirtung und Verköstigung. Abgerundet wird das Programm mit einem gemütlichen Biergarten als Chillout-Bereich mit kühlen Getränken und einer kleinen Eis- und Snackbar. Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Zimmerei Küchle, der Avia-Tankstelle Altenstadt, der Agip-Tankstelle in Erolzheim, der BFT-Tankstelle in Kirchdorf, bei s`Schleifle in Kirchberg und über die Webseite www.feelwood-festival.de im Internet.