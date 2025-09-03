Brand in Kirchhaslach: Feuerwehr rettet Schweine aus Stall

Am Dienstagabend um kurz nach 21.30 Uhr ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kirchhaslach im Unterallgäu zu einem schweren Brand gekommen. Ein neuwertiger Traktor fing nach ersten Erkenntnissen Feuer. Nach Angaben einer Polizeisprecherin liegt es nahe, dass ein technischer Defekt die Ursache war. Das Fahrzeug stand unter einem Vordach eines Stadels mit angrenzendem Schweinestall.

Ein Nachbar bemerkte den dichten Rauch und alarmierte die Leitstelle über den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr Kirchhaslach stand der Traktor in Vollbrand und das Feuer hatte sich auf den Dachstuhl der Stallung ausgebreitet.

Schwerer Brand in Kirchhaslach: Traktor in Flammen, Feuerwehr rettet Schweine

Durch das schnelle Eingreifen konnten die Feuerwehrleute die Schweine rechtzeitig in Sicherheit bringen – sie blieben unverletzt. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Mehrere Atemschutztrupps löschten den Brand und bekämpften Glutnester im Dach.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kirchhaslach, Babenhausen, Weinried, Kettershausen, Oberschönegg und die Greimeltshofen, das THW Krumbach, ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst. (AZ)