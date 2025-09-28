Polizei ermittelt: Feuerwerkskörper versetzen Pferd in Panik

Am Samstagmittag hat ein 22-jähriger Mann eine Feuerwerksbatterie unweit eines Pferdehofes in der Raiffeisenstraße im Ortsteil Tiefenbach entzündet. Das berichtet die Polizei Illertissen. Dadurch geriet ein Pferd, das sich auf der Koppel befand, in Panik. Gegen den 22-Jährigen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Denn: Das Abbrennen der Feuerwerksbatterie stellt außerhalb der Silvesterzeit sei ein Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz, erläutert die Polizei Illertissen. (AZ)
Illertissen
