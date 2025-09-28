Icon Menü
Feuerwerkskörper verursachen Panik bei Pferd – Polizei schaltet sich ein

Illertissen

Polizei ermittelt: Feuerwerkskörper versetzen Pferd in Panik

Ein junger Mann hat ein Problem mit der Polizei, denn hat gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen
    Feuerwerkskörper dürfen in Deutschland nur zu bestimmten Zeiten gezündet werden. Daran hat sich ein junger Mann in Tiefenbach nicht gehalten. (Symbolbild)
    Feuerwerkskörper dürfen in Deutschland nur zu bestimmten Zeiten gezündet werden. Daran hat sich ein junger Mann in Tiefenbach nicht gehalten. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Lino Mirgeler/dpa

    Am Samstagmittag hat ein 22-jähriger Mann eine Feuerwerksbatterie unweit eines Pferdehofes in der Raiffeisenstraße im Ortsteil Tiefenbach entzündet. Das berichtet die Polizei Illertissen. Dadurch geriet ein Pferd, das sich auf der Koppel befand, in Panik. Gegen den 22-Jährigen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Denn: Das Abbrennen der Feuerwerksbatterie stellt außerhalb der Silvesterzeit sei ein Verstoß nach dem Sprengstoffgesetz, erläutert die Polizei Illertissen. (AZ)

