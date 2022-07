Der ESSV Filzingen ist genauso alt wie der Landkreis Neu-Ulm

Lokal Der Sportverein feiert am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen. Längst sind hier nicht mehr nur die Eisstockschützen aktiv.

Als vor 50 Jahren die ersten Filzinger Eisstockschützen einen eigenen Verein gründeten, wurde auch der Grundstock für sportliches und geselliges Beisammensein geschaffen. Mittlerweile ist das Angebot des Vereins noch deutlich vielfältiger geworden. Mit dem Landkreis Neu-Ulm teilt sich der ESSV Filzingen das Jubiläumsjahr: Denn auch der Verein feiert am 23. Juli sein 50-jähriges Bestehen.