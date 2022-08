Diebstahl am Badesee in Filzingen: Unbekannte entwenden Rucksäcke

Drei Männer werden verdächtigt, am Badesee in Filzingen Jugendliche bestohlen zu haben. Die Polizei veröffentlicht Personenbeschreibungen.

Am Filzinger Badesee haben womöglich drei Männer zwei Rucksäcke gestohlen. Nach Angaben der Polizei badeten die Eigentümer, zwei Jugendliche, am Mittwoch gegen 18.15 Uhr im See. Ihre Rucksäcke der Marken Nike und Jako legten sie am Liegeplatz ab. Als sie nach etwa 20 Minuten aus dem Wasser kamen, waren die Rucksäcke samt Inhalt verschwunden.

Die mutmaßlichen Täter fuhren mit dem Fahrrad in Richtung Iller

Verdächtigt werden drei unbekannte Männer, die offenbar mit den gestohlenen Gegenständen in Richtung Iller auf ihren Fahrrädern davonfuhren. Sie haben der Beschreibung zufolge dunkleren Teint und sind etwa 25 Jahre alt. Einer hatte einen Drei-Tage-Bart, trug eine Sonnenbrille und ein braunes T-Shirt. Ein weiterer wird als hager beschrieben und trug eine schwarze Badehose. Der dritte mutmaßliche Täter hatte eine athletische Figur und ebenfalls eine schwarze Badehose an. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)