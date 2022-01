Filzingen

06:30 Uhr

Noch mal gut gegangen: Waldkauz steckt in Kamin fest

Plus Ein Schornsteinfeger brachte dem kleinen Waldkauz, der in Filzingen in eine missliche Lage geriet, Glück.

Von Zita Schmid

Das neue Jahr begann im Filzinger Eisstockheim mit einer tierischen Überraschung. Genauer mit einem Waldkauz, der im Kamin des Hauses feststeckte. Durch Zufall wurde er dort entdeckt und konnte gerettet werden. Ein Kaminkehrer hatte dem Vogel Glück gebracht.

