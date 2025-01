Damit Fluggäste des Allgäu Airports keine Anwohnerparkplätze belegen

Um unter anderem Kosten zu sparen, stellen manche Fluggäste des Allgäu Airports ihre Fahrzeuge in umliegenden Gemeinden ab. So mittlerweile auch in Memmingen. Anwohner sind genervt und fordern Hilfe. Zuletzt wurde Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bei der Bürgerversammlung im November vergangenen Jahres noch einmal damit konfrontiert. Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Bereich Kalker Feld sprachen ihre Unzufriedenheit mit der Situation an (wir berichteten).

