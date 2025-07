Ex-Botschafter Werner Daum ist tot: Sein Illertisser Freund Fritz Kortler erinnert sich

Als Fritz Kortler, der Weltreisende aus Illertissen, seine Fotoausstellung „Jemen – Abschied vom ‚Glücklichen Arabien‘“ im Mai in Dietenheim eröffnete, feierte Kortler ein großes Wiedersehen mit seinem langjährigen Brieffreund Werner Daum. Der Diplomat und Gelehrte, den Kortler vor über 50 Jahren in der deutschen Botschaft in Sanaa kennenlernte, ist am 12. Juli überraschend in Kavaja in Albanien gestorben.

