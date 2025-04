Neues Kombibad in Memmingen: Diese Attraktionen sind geplant

Gute Nachrichten auf Lager hatte Markus Weiß in der jüngsten Sitzung des Memminger Stadtrats. Laut dem Kämmerer werden mehr staatliche Zuschüsse für den Bau des neuen Kombibads fließen als erwartet. Letztlich rechne die Verwaltung mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 7,7 Millionen Euro. Ursprünglich war man von einem Zuschuss in Höhe von 5,5 Millionen Euro ausgegangen. Hintergrund ist unter anderem eine Verbesserung der Förderbedingungen beim Schwimmbadbau.

