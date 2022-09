Haseltaler Musikanten bekommen professionelle Unterstützung

Lokal Die Musikerinnen und Musiker spielen die Lieblingsmelodien von Ernst Mosch. Als Solisten sind mit Michael Müller und Martin Hutter prominente Bläser dabei.

Seine Musik ist noch immer unverwechselbar, für seine Arrangements sammelte er zu Lebzeiten Auszeichnung um Auszeichnung. Kein Musiker steht derart für böhmische Blasmusik wie Ernst Mosch. Trotz aller moderner Medleys und konzertanter Werke ist es auch für Kapellen aus der Region immer wieder etwas Besonderes, sich den Lieblingsmelodien von Ernst Mosch anzunehmen. Bei den Haseltaler Musikanten hat das schon Tradition.