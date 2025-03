Wegen fehlendem Abijahrgang: FSJ-Stellen sind unbesetzt

Da die meisten bayrischen Gymnasien wieder vom achtjährigen (G8) auf das neunjährige Gymnasium (G9) umgestiegen sind, entfällt an vielen Schulen 2025 ein ganzer Abiturjahrgang. Und damit auch das Angebot möglicher Kandidaten für den Freiwilligendienst.

„In den vergangenen Jahren sind die Zahlen insgesamt rückläufig“, berichtet Jutta Günther vom Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) Neu-Ulm. „Viele Jugendliche gehen nach der Schule ins Ausland oder direkt an die Uni, statt ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen“, sagt sie. „Das ist schade, den die FSJ-ler sind für uns eine wertvolle Unterstützung.“ Dem stimmt auch ihre Kollegin Sylvia Rohrhirsch, Ausbildungsleitung der Erste Hilfe Kurse, zu. „Die FSJ-ler machen bei uns oft vormittags die Erste-Hilfe-Kurse in Kindergärten und Schulen, das wird schwierig, dafür einen Ersatz zu finden“, so Rohrhirsch.

Das Freiwillige Ökologische Jahr ist recht unbekannt

„Werbung wird vor allem für das FÖJ, das Freiwillige Ökologische Jahr, viel zu wenig gemacht“, findet Hannelore Kahl, die in der Umweltbildung tätig ist. Sie berichtet von ihrer 18-jährigen Tochter: „Da waren ganz viele Ausbildungsbetriebe und Träger des Freiwilligen Sozialen Jahrs in der Schule vertreten, vom Freiwilligen Ökologischen Jahr war leider keiner da. Die Jugendlichen kennen das jetzt gar nicht“. Generell sei das FÖJ viel zu unbekannt.

Für August sind noch Plätze frei

Das nächste FSJ-Jahr 2025/26 beginnt am 1. August, „dafür haben wir noch niemand“, sagt Günther vom ASB. Daher muss der Verein verstärkt Werbung machen. Darum kümmert sich die aktuelle FSJ-lerin. „Sie hat schon alle Schulen im Umkreis herausgesucht, bei denen es dieses Jahr doch noch einen Abijahrgang gibt und gestaltet Plakate, zudem werben wir natürlich im Internet“, sagt Günther.

Das Problem: Der Führerschein

Durch gezielte Werbung auch an Real- und Mittelschulen, sollen jetzt auch Schülerinnen und Schüler nach der mittleren Reife angesprochen werden. „Die meisten, die ein FSJ oder FÖJ machen, sind jedoch nun mal Abiturienten“, erzählt Paula Riedl aus Illertissen. Die 19-Jährige macht ein Freiwilliges Ökologisches Jahr im Roggenburger Kloster. Ihr gefällt es dort sehr gut, einen Nachfolger für die Stelle gibt es aber noch nicht. Bis zum Sommer können sich Interessierte noch bewerben. „Das könnte aber insofern schwierig werden, da man für die meisten FSJ/FÖJ-Stellen einen Führerschein braucht, ich muss zum Beispiel oft mit dem Auto einkaufen fahren“, erklärt Riedl.

Gerade für die klassischen FSJ-Stellen – Fahrdienst und Rettungsdienst – wird ein Führerschein vorausgesetzt. Das bestätigen auch Günther und Rohrhirsch. „Klar gibt es auch FSJ-Stellen, zum Beispiel im Kindergarten, das kann man auch mit 16 Jahren schon gut machen, trotzdem ist ein Führerschein in den meisten Fällen einfach von Vorteil“, sagt Günther. Und der kostet.

Wehrpflicht und Zivildienst als Lösung?

Rohrhirsch ist der Meinung, ein Zivildienst oder soziales Jahr schade niemandem, sie persönlich sei für die Wiedereinführung der Wehrpflicht. „Wir brauchen die Leute dringend und in so einem Jahr kann jeder viel lernen. Wichtig wäre, dass diese Zeit – gerade bei Frauen – auch für die Rente anerkannt wird“, ergänzt sie.