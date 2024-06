Fußball

vor 50 Min.

Dieser Imbiss wird während der Fußball-EM zum bunten Fahnenmeer

Turan Etker hat seinen Imbiss "Dönergy" in Buch für die EM dekoriert. Mit den Flaggen (fast) aller Teilnehmer.

Plus Turan Etker hat seinen Imbiss in Buch mit den Flaggen der teilnehmenden EM-Nationen dekoriert. Warum eines der 24 Länder fehlt.

Von Stephan Schöttl

Turan Etker hat ein großes Herz für den Fußball. Früher hat er selbst gespielt, ein Kreuzbandriss setzte seiner Laufbahn ein jähes Ende. Doch die Liebe für diese Sportart ist geblieben. Mit seinem Imbiss „Dönergy“ in Buch unterstützt er viele Klubs in der Region. Die Kicker vor Ort sowieso, zum Beispiel auch den SV Oberroth oder den TSV Kettershausen. Dass er sich nun zur Fußball-Europameisterschaft etwas Besonderes einfallen hat lassen, scheint selbstverständlich. Etker hat das Schnellrestaurant in ein Fahnenmeer verwandelt – mit den bunten Flaggen von 23 der insgesamt 24 teilnehmenden Nationen. „Nur die Flagge von Georgien fehlt. Ausgerechnet von einer Mannschaft aus der türkischen Gruppe. Ich habe im Internet überall gesucht, aber nichts gefunden“, erzählt Etker.

Dass auch die Türkei in diesem Jahr wieder bei einer Fußball-Europameisterschaft mitspielt, freut ihn sehr. Natürlich drückt er den Kickern aus seiner Heimat die Daumen. Selbiges macht er aber auch für die DFB-Elf. Schließlich lebt er schon seit 20 Jahren in Deutschland, hat eine deutsche Frau. Bloß eines würde er gerne irgendwie vermeiden: ein Duell zwischen den Türken und der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Lachend sagt Etker: „Natürlich wäre das schön. Aber für wen sollte ich denn dann sein? Ich weiß es einfach nicht!“

