FV Illertissen kann ein statistisches Ausrufezeichen setzen

Mit der zweiten Mannschaft des FC Nürnberg empfängt der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga einen Gegner, der schwer einzuschätzen ist. Wie fast immer bei Reserveteams gab es auch in Nürnberg vor der Saison große Veränderungen. Es kamen 13 Spieler neu dazu, davon sechs aus dem eigenen Nachwuchs. Unter ihnen ist Jakub Mintal, der Sohn des früheren Nürnberger Torjägers Marek Mintal. Nachdem der Senior im März dieses Jahres in Bayreuth entlassen wurde, ging wenig später auch der Junior.

FV Illertissen spielt gegen den FC Nürnberg

Derzeit belegt die Zweitliga-Reserve des Clubs den zwölften Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern mit nur einem Punkt Vorsprung auf einen Relegationsrang. Andreas Wolf, der schon seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen zum Nürnbergern Trainerstab gehört, ist nach wie vor dabei, eine schlagkräftige, neue Mannschaft aufzubauen. Seine Spieler haben natürlich alle eine gute Ausbildung – das weiß auch der Illertisser Kollege Holger Bachthaler. Für ihn und seine Mannschaft geht es darum, nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur zu kommen.

Auch der Gegner ging zuletzt zwei Mal als Verlierer vom Platz. Es wird sich am Samstag also zeigen, wer das besser verdaut hat. Bachthaler kündigt jedenfalls an: „Wir treffen auf einen sehr spielstarken und technisch gut ausgebildeten Gegner Wir wollen unser Heimspiel aber mit aller Überzeugung angehen, um drei Punkte zu holen.“ Nach wie vor fehlen bei den Illertissern Gökalp Kilic, Lasse Jürgensen und Franz Helmer. Dafür sind Marin Pudic, Milos Cocic und Marco Mannhardt wieder im Kader.

Der FVI kann übrigens am Samstag auch ein statistisches Ausrufezeichen setzen. Mit einem Sieg würde er in der ewigen Tabelle der Regionalliga Bayern an den Nürnbergern vorbeiziehen und Platz zwei übernehmen. Damit wäre der FVI hinter dem FC Bayern München II der erfolgreichste von bisher 38 teilnehmenden Vereinen.