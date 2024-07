Rollerfahrer rammt geparktes Auto und fährt davon

Die Polizei nimmt Hinweise nach einer Unfallflucht in Gannertshofen entgegen. Ein Schaden von rund 1000 Euro entstand dort.

Nach einer Unfallflucht in Gannertshofen nimmt die Polizei Hinweise entgegen. Ein Rollerfahrer rammte am frühen Sonntagmorgen ein im Schleifweg geparktes Auto und fuhr einfach weiter. Ein Schaden von circa 1000 Euro entstand. Wie der Polizei berichtet wurde, fuhr der Rollerfahrer nach etwa fünf Minuten abermals an der Unfallstelle vorbei. Er trug laut Zeugenaussage weder Helm noch Oberbekleidung. Weitere Zeuginnen und Zeugen können sich mit der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, in Verbindung setzen. (AZ)