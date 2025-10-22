Lehrer und Betreuer sollen vier Illertisser Schulen mitentwerfen

Braucht die Bischof-Ulrich-Grundschule einen Anbau oder besser einen zweiten Standort? Das Für und Wider beschäftigt Stadtrat, Lehrer, Eltern und Schulleiter seit Monaten. Nach einem Ausflug nach Burlafingen und Senden steht nun die Idee im Raum, die Betroffenen mehr ins Boot zu holen.

Ab 2029 haben alle Grundschulkinder einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Bis dahin sollte Illertissen seine vier Grundschulen fit für Mittagessen, Betreuung und Unterricht am Nachmittag machen. Statistiker rechnen überdies mit höheren Schülerzahlen. Ein Planungsbüro aus Kempten hatte vor den Sommerferien Berechnungen und Skizzen vorgestellt, wie die Teilortschulen in Au, Jedesheim und Tiefenbach erweitert und umgebaut werden könnten. Auch wurden mehrere Anbauvarianten für die große Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen vorgestellt. Zudem zeigten die Planer, an welchen Standorten im Westen der Stadt alternativ eine Filialschule denkbar wäre. Eigentlich sollte hier im September die Entscheidung fallen, um Fördermittel rechtzeitig beantragen zu können.

Bürgermeister Eisen und Schulleiterinnen betonen Beteiligung in Illertissen

Doch das ist nicht geschehen. Der Rat hat sich in den Wochen seither schlau gemacht. 22 Personen aus dem Gremium führte ein Ausflug nach Burlafingen und nach Senden, wo sie zwei neue Schulen besichtigten. Dort sind sogenannte Lernlandschaften verwirklicht. Sie ermöglichen, dass Schüler in verschiedenen Gruppengrößen mit unterschiedlichen Methoden lernen. Die Ratsmitglieder waren beeindruckt. Das Büro, das in Senden wie Burlafingen involviert war, heißt „Lernlandschaft“. Geschäftsführerin Karin Doberer stellte ihre Herangehensweise nun in einer Sondersitzung am Dienstag in Illertissen vor. Sie warb dafür, „bevor der Architekt einen Strich aufs Papier macht“, in einem Beteiligungsprozess Szenarien durchzusprechen. Lehrer und Betreuer wüssten gut, was ihre Schule braucht.

Ziel sei eine Schule, in die „alle gerne gehen“. Ihr Büro habe Expertise in Pädagogik, Architektur und Förderrichtlinien. „Bei bedarfsgerechtem Umgang mit Quadratmetern ist mehr möglich als man denkt“, versprach Doberer. Auch gebe es pädagogisch sinnvolle Synergien, wenn die Lehrer von dem Konzept „Meine Klasse und ich“ abrückten. Ihr Büro habe die Aufgabe, im Gespräch mit den Betroffenen, die richtigen Fragen zu stellen, aufzuzeigen, was möglich ist, und einen ganzheitlichen Ansatz zu finden, mit dem Pädagogik, Architektur und Ausstattung die Schulentwicklung gelingen lassen. Als Beispiel nannte sie eine Erweiterung, für die nicht ein Trakt neben den Bestand gestellt, sondern an verschiedenen Stellen Anbauten verwirklicht würden – um den Schulalltag zu erleichtern. Wichtig ist ihr die Gleichwertigkeit älterer und neuerer Gebäudeteile.

Icon vergrößern Lernlandschaften für die Illertisser Grundschulen? Nach dem Vorbild der Burlafinger Grundschule könnten auch die Bischof-Ulrich-Grundschule und die Teilort-Schulen ein Konzept mit offenen Räumen und Lernmöglichkeiten erhalten. Foto: Kaya Alexander Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lernlandschaften für die Illertisser Grundschulen? Nach dem Vorbild der Burlafinger Grundschule könnten auch die Bischof-Ulrich-Grundschule und die Teilort-Schulen ein Konzept mit offenen Räumen und Lernmöglichkeiten erhalten. Foto: Kaya Alexander

Kasim Kocakaplan (SPD) äußert Zweifel am Lernlandschaft-Konzept in Illertissen

Auch Bürgermeister Jürgen Eisen warb darum, die Pädagogen mit einzubeziehen. „Die Grundschule, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben. Die Kinder werden den ganzen Tag dort verbringen.“ Beim Feuerwehrgerätehaus sei es auch richtig gewesen, die Beteiligten mitreden zu lassen.

„Uns wird viel zugetragen an unterschiedlichen Sichtweisen“, äußerte sich Susanna Oberdorfer-Bögel (FW). Sie sehe es als Chance, das Büro ins Boot zu holen, um den Prozess zu professionalisieren, „bevor wir über Umbau oder Neubau entscheiden“. Denn: „Wir müssen die Menschen abholen, die täglich dort arbeiten.“

Diese Menschen saßen im Zuhörerbereich und hatten am Dienstag auch das Wort. „Wir freuen uns, wenn wir einbezogen werden“, sagten die Schulleiterinnen. Andere Planer hätten ihnen nicht zugehört. Allerdings: „Wir unterrichten schon lange in Lernlandschaften, obwohl wir Gangschule sind.“ Mit ihrem Konzept könnte, was Brandschutz und Aufsichtspflicht angeht, „legalisiert werden, was die Lehrer jetzt schon machen“, antwortete Karin Doderer.

Bürgermeister Eisen sieht Chancen für Grundschulausbau in Illertissen

Kasim Kocakaplan (SPD) hat seine Zweifel an der Idee, da brauche es doch eine zweite Betreuungsperson. Neben dem Raumproblem „haben wir auch Lehrermangel“. Auch im normalen Klassenzimmer könnten „Lehrer zaubern, ganz ohne Lernlandschaft“. Da widerspricht Doderer: Indem man Klassenräume etwas hübscher macht, werde man den Kindern und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen heute nicht gerecht.

Martin Link (CSU) sprach sich dafür aus, das Büro zu beauftragen, und damit „mehr Leute ins Boot zu holen, die die Schwachpunkte kennen“. Helga Sonntag (ÖDP/AB/Grüne) gab zu bedenken, die zwei besichtigten Schulen seien zwar traumhaft schön, aber auch sehr großzügig gebaut. „Gehen wir davon aus, was gefördert wird und machen das dann auch – oder stellen wir uns die Frage, was brauchen wir tatsächlich?“

Diskussion in Illertissen: Uwe Bolkart (CSU) und Armin Rapp (FW) äußern Bedenken

Bürgermeister Eisen hofft auf ein neues Gesetz aus München, eine Art Booster für den Grundschulausbau. Damit könnte die Stadt auf 70 Prozent Förderung hoffen. Was den engen Zeitrahmen bis 2029 betrifft, sieht er Signale, dass die Frist verlängert wird, sagte er auf eine Frage von Uwe Bolkart (CSU).

Ob das Büro Lernlandschaft in die Mediator-Rolle schlüpft, soll sich noch im Oktober nichtöffentlich entscheiden. Falls ja, könnten Ergebnisse des Beteiligungsprozesses im Frühjahr vorliegen, schätzt Fachbereichsleiterin Martina Matzner. Wer die vier Schulen tatsächlich planen wird, werde aber auf Grundlage einer Ausschreibung entschieden.

Illertissen: Matzner widerspricht Armin Rapp bei Zahl der Planungsbüros

Es wäre nicht das vierte, wie von Armin Rapp (FW) kritisiert, sondern das dritte involvierte Büro, stellt Matzner auf Nachfrage klar. Die Machbarkeitsstudien zu Standorten und Varianten, die die Kemptener Architekten im Sommer erarbeitet haben, blieben eine Grundlage der weiteren Planungen.

