Gartenhütte brennt in Illerrieden: Technischer Defekt könnte Ursache sein

Die Feuerwehr ist in der Nacht auf Sonntag wegen eines Brandes in Illerrieden ausgerückt. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Zeuge gegen 1.30 Uhr das Feuer an der Max-Eyth-Straße. Dort brannte eine Gartenhütte einer Schrebergarten-Anlage. Die Hütte stand in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen nach könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Das Polizeirevier Ulm-West schätzt den Schaden auf etwa 3000 Euro. (AZ)
Illerrieden
