Gartenhütte brennt komplett ab, Anwohner müssen evakuiert werden

In der Silvesternacht ist eine Gartenhütte in der Eichenstraße in Vöhringen gegen 1 Uhr gänzlich abgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, entsorgte ein Hausbewohner wohl bereits abgebrannte Feuerwerkskörper, welche jedoch noch eine Brandlast in sich trugen, sodass die Hütte anfing zu brennen.

Umliegende Bewohnerinnen und Bewohner müssen wegen Brand in Vöhringen evakuiert werden

Eine Anwohnerin wurde durch den Brand leicht verletzt und erlitt einen Schock. Umliegende Bewohnerinnen und Bewohner mussten aufgrund der akuten Brandgefahr kurzzeitig evakuiert werden, konnten jedoch zeitnah wieder zurück in ihre Wohnungen. Auch umliegende Häuser und Grundstücke wurden durch die entstandene Hitze beschädigt, die mehrere Fenster zerspringen ließ und Rollläden, Fassaden und teilweise auch Hecken in Mitleidenschaft zog.

Der Lösch-Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Vöhringen und Illerberg-Thal dauerte sechs Stunden lang. Foto: Thomas Kempf

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden bislang auf etwa 40.000 Euro. Die ersten Brandermittlungen vor Ort führten insgesamt drei Streifen der Polizeiinspektion Illertissen und der Polizeistation Senden durch. Der Lösch-Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Vöhringen und Illerberg-Thal dauerte sechs Stunden. (AZ)