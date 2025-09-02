Gefahr für heimische Bienen: Breitet sich die Asiatische Hornisse auch in Schwaben aus?

Bananen aus Ecuador, Kaffee aus Uganda, Reis aus China. All diese Lebensmittel bekommen wir in jedem deutschen Supermarkt – das gehört zu den Vorzügen des globalen Handels. Doch manchmal schleichen sich Tiere in die Bananenkartons aus der Südsee. Außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes haben sie häufig wenig Fressfeinde. Sie breiten sich aus, verdrängen heimische Arten: eine Stressprobe für das sensible Ökosystem.

Die „Asiatische Hornisse“ nistet mit bis zu 2000 Tieren in fast ein Meter großen Nestern. Ursprünglich stammt sie aus Südostasien. Nun breitet sie sich auch in Deutschland aus – trotz Bekämpfungsmaßnahmen der Länder. Mittlerweile gilt sie in der Bundesrepublik als „weitverbreitet“. Alleine in Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr 1500 Nester gemeldet. 2023 waren es nicht halb so viele. Von Bayern bis Schleswig-Holstein wurde die invasive Art bereits gesichtet und stellt eine Gefahr für Imker und Bienen dar.

Das macht die Asiatische Hornisse gefährlich für Imker und Bienen

Seit 2004 breitet sich die Asiatische Hornisse von Frankreich über Europa aus. Vermutlich wurde sie mit einer Warenlieferung auf den hiesigen Kontinent eingeschifft. Während die Heimische Hornisse eine rotbraune Färbung der Gliedmaßen und einen gelben Hinterleib mit wenigen schwarzen Akzenten aufweist, hat die Asiatische Hornisse eine dunkle Körperfärbung und ist etwas kleiner. Die invasive Art ernährt sich vorwiegend von Nektar und Obst – aber auch von Insekten wie der Honigbiene.

Während die Wild- und Honigbienen ohnehin schon unter den Folgen des Klimawandels, monokultureller Landwirtschaft und Flächenfraß leiden, kommt nun noch eine weitere Causa exstinctionis hinzu: Durch die Asiatische Hornisse steigt der Selektionsdruck auf die europäischen Bienenarten weiter. „Die Ausbreitung der Art wird deshalb insbesondere von Imkerinnen und Imkern mit Sorge beobachtet“, schreibt das Landesamt für Umwelt.

Breitet sich die Asiatische Hornisse auch in Neu-Ulm aus?

Denn dringen die Hornissen in den Bienenstock ein, kann das mitunter zur Ausrottung des ganzen Volkes und damit zum Ausbleiben der Honigernte führen. Doch Gabriele Schwegler, Vorsitzende des Imker-Ortsvereins Neu-Ulm, gibt erst einmal Entwarnung: „Ich bin über die Schäden, die die Asiatische Hornisse anrichtet, nicht allzu besorgt.“ Es gebe Maßnahmen, die Imkerinnen und Imker treffen könnten: etwa Sperrvorrichtungen – engmaschige Gitter, welche verhindern, dass Hornissen in den Bienenstock eindringen.

Icon vergrößern Die Europäische Hornisse (links) und die Asiatische Hornisse (rechts) weisen deutliche Unterschiede auf. Besonders am gelben Hinterleib lässt sich die heimische Hornisse von der invasiven Art unterscheiden. Foto: Stefan Berg (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Europäische Hornisse (links) und die Asiatische Hornisse (rechts) weisen deutliche Unterschiede auf. Besonders am gelben Hinterleib lässt sich die heimische Hornisse von der invasiven Art unterscheiden. Foto: Stefan Berg (Archivbild)

Noch haben sich die Insekten nicht im Landkreis Neu-Ulm verbreitet. Allerdings sei das nur eine Frage der Zeit, schreibt das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. „Von einer weiteren Ausbreitung ist auszugehen.“ Auch Schwegler ist sich sicher: „Die Hornisse wird sich hier in jedem Fall auch ausbreiten.“ Bis jetzt wurde im Landkreis Neu-Ulm lediglich einmal in Senden eine Asiatische Hornisse gemeldet. „Das bedeutet aber nicht, dass die Hornisse nicht auch hier bereits verbreitet ist“, sagt Schwegler.

Asiatische Hornisse: Keine Pflicht zur Beseitigung der Nester

Als Mensch müsse man sich allerdings keine Sorgen machen. „Die Asiatische Hornisse ist gegenüber Menschen nicht aggressiv“, sagt Schwegler. Lediglich in der Nähe ihres Nestes würden die Tiere schnell attackieren. „Das Abwehrverhalten ist wesentlich stärker als bei heimischen Hornissen.“ Die Entfernung eines solchen Nestes sei sehr aufwendig und sollte nicht von Laien vorgenommen werden. Während die Kosten zur Beseitigung bis Anfang des Jahres noch von der Naturschutzbehörde getragen wurden, müssen Grundstückseigner die Nestentfernung nun selbst zahlen.

Denn mit der Einstufung der Asiatischen Hornisse als „weit verbreitet“ durch den Bund entfällt die Pflicht zur Beseitigung der Nester. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung schreibt über das Insekt: „Es gibt bisher keine ausreichenden Belege für eine Beeinträchtigung der Biodiversität in Europa.“ Weiter heißt es aber: „Würde sich die Asiatische Hornisse … stark vermehren, könnte es zu einem erhöhten Konkurrenzdruck auf die heimischen Arten kommen.“

Sind die Wildbienen bedroht von der Asiatischen Hornisse?

Gabriele Schwengler teilt diese Sorge: „Mir ist es einfach wichtig, dass man die Wildbienen im Auge behält. Die können wir vor der Asiatischen Hornisse nicht beschützen.“ Wildbienen sind essenziell für die Bestäubung von vielen Wild- und Nutzpflanzen. Und sichern damit die Nahrungsgrundlage für viele Tiere. Würde die Wildbiene wegfallen, wären die Folgen auf unser Ökosystem laut Greenpeace verheerend. In manchen Städten wie Günzburg werden deswegen Locktöpfe ausgestellt, um die Anzahl der Asiatischen Hornissen zu prüfen. Eine bundesweit angelegte Abwehrstrategie gibt es aber noch nicht.