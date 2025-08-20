Der Herbst wird lecker: ILE-Genusswochen von Kellmünz bis Roggenburg

Ferienende und Spätsommer sind in Sichtweite. Nach der Ferne ist es jetzt die Heimatregion, die mit Angeboten lockt, die das Leben schön machen. Die sieben ILE Iller-Roth-Biber-Kommunen haben für die Genusswochen 2025 ein großes Programm mit rund 30 Events und Terminen zusammengestellt. Essen und Trinken spielt bis Ende November eine Hauptrolle, hinzu kommen Musik, Bildung, Natur und gute Unterhaltung.

Akteure der Genusswochen sind Gaststätten, wie der Roggenburger Klostergastof, der beispielsweise ein All-You-Can-Eat mit Spareribs (29. August), Käsefondue aus dem Kürbis (29. September) oder ein Magisches Dinner mit Zauberei (8. November) anbietet.

Genusserlebnisse in Illertissen: Vielfalt von Roggenburg bis Unterroth begeistert die Besucher.

Die Kreismuseen beteiligen sich mit „Honig, Met und Bienen-Stichen“, am 26. September im Bayerischen Bienenmuseum mit Sitz im Illertisser Vöhlinschloss. Im Klostermuseum Roggenburg dreht sich am 21. November alles um „Brot und Wein – Sinnbilder des Glaubens“. Das Museum der Gartenkultur und die Staudengärtnerei Geißmayer laden am 13. und 14. September zu den Illertisser Gartentagen. Die Stadt Illertissen umrahmt das beliebte Großevent mit dem Kraut- und Rübenmarkt auf dem Schrannenplatz. Am 11. Oktober folgen auf der Jungviehweide „Gras & Krempel mit Genussmarkt“ und am 22. November „Immergrün & Tannenduft“, ein floristischer Ausklang des Gartenjahrs, an dem auch der Verein Förderer der Gartenkultur mitwirkt.

Apropos Vereine: Der Obst- und Gartenbauverein Unterroth serviert am 5. Oktober frisch gepressten Apfelsaft, Most, Kuchen und Dinnede aus dem Backhäusle. Ein Pomologe bestimmt mitgebrachte Äpfel, es gibt einen Vortrag über Streuobst und wer sich anmeldet, kann seine Äpfel vor Ort pressen lassen.

Icon vergrößern Um herbstliches, regionales und internationales Essen drehen sich die Genusswochen unter anderem. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Um herbstliches, regionales und internationales Essen drehen sich die Genusswochen unter anderem. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Genusswochen 2025: Illertissen und ILE-Kommunen laden zu kulinarischen Erlebnissen ein.

Wichtige Zutaten der dritten Genusswochen sind wieder Kurse und Führungen. Etwa Spaziergänge durch den Roggenburger Klostergarten, Pilzkunde für Anfänger in der Illertisser Staudengärtnerei und verschiedene Kochkurse in den ILE-Gemeinden. Elsässer Küche und ein thailändisches Menü kochen die Kursteilnehmer beispielsweise mit der VHS in Vöhringen. Eine Besonderheit bereitet die Stadt Illertissen vor: Eine kulinarische Stadtführung führt am 11. Oktober vom Vöhlinschloss in die Stadt. Auf dem Weg gibt es Kostproben und Wissenswertes über Brauereien, Gasthäuser und Märkte in der Stadt, die ja entscheidend für die Entwicklung des Fleckens waren, wie Susanne Schewetzky, Leiterin der Stabsstelle Kultur und Kommunikation in Illertissen, erläutert. Die Führung endet mit einer Einkehr im Alten Posthalterhaus.

Eine weitere Neuigkeit ist das Kulinarische Wirtshausquiz am 18. September im Adler. Organisator und Quiz-Master ist ILE-Regionalmanager Andreas Probst. Die Anmeldung läuft. Mitmachen können Teams bis zu sechs Personen, aber auch Einzelpersonen dürfen mitraten. Probst ist quiz-erfahren, auch in der alten Roggenschenke wird er am 14. November knifflige Fragen stellen. In Illertissen aber liegt der Schwerpunkt rein auf dem Themenbereich „Essen und Trinken“.

Genusswochen 2025 in Illertissen: Vielfältige Events und kulinarische Höhepunkte erwarten die Besucher.

Darüber hinaus locken am 11. und 12. Oktober der Genuss- und Kunsthandwerkermarkt sowie der Herbstmarkt nach Buch. In Kellmünz ist der Kirchweihmarkt samt Flohmarkt für den 19. Oktober angesetzt. In Illertissen ist vom 25. bis 27. Oktober ganze drei Tage Herbstmarkt. 130 Händler und ein verkaufsoffener Sonntag sorgen für ein großes Angebot. Bereits am 20. September sind Bildungszentrum Roggenburg und der Bund Naturschutz Neu-Ulm/Weißenhorn Gastgeber für 80 regionale Aussteller beim 25. Ökomarkt im Prälatenhof des Klosters.

Fehlt noch eine wichtige Zutat für gelungene Genusswochen: Die Musik. 17, vielleicht sogar 18 Lokaliäten laden am 2. Oktober, 19 bis 2 Uhr, zur Illertisser Musiknacht. Der Eintritt ist frei. Ein Shuttlebus holt und bringt die Gäste aus Altenstadt und Dietenheim. Von Kirchenmusik (sankt Martin) über 80er- und 90er-Party (L‘Angolo), Wirtshaussingen (Adler) und AC/DC-Tribute auf dem Marktplatz (Bar s‘Eck) ist viel geboten.

Genusswochen 2025: Kulinarik, Musik und Kultur mit Highlights in Roggenburg

Das gesamte Programm der Genusswochen liegt gedruckt aus. Online findet man alle Infos, auch zum kulinarischen Stempelheft, und zu den Anmeldeformalitäten unter www.ile-iller-roth-biber.de .