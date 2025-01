Jahresabschluss des SV Greimeltshofen

Rund 100 Mitglieder, Sponsoren und Gönner feierten Anfang Januar im Sportheim des SV Greimeltshofen den Abschluss des Jubiläumsjahres. Der Erste Vorstand Jonas Kalischek führte durch den Abend und blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Höhepunkte waren das Jubiläumswochenende zum 75-jährigen Bestehen und die Anschaffung einer LED-Anzeigetafel, die der Verein dank großzügiger Unterstützung realisieren konnte. Kalischek hob die Kameradschaft und den Zusammenhalt im Verein hervor – Werte, die den SVG seit seiner Gründung prägen. Kalischek erinnerte an die Entwicklung des SVG seit 1949. Vom kleinen Dorfverein hat sich der SVG zu einem modernen Sportverein entwickelt, der Jung und Alt zusammenbringt. Dabei ist der Verein immer auf das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder angewiesen. Im Mittelpunkt des Abends standen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Jürgen Böhm und Walter Zedelmaier ausgezeichnet. Thomas Mutzel wurde für 40 Jahre, Angelika Thürmer, Elfride Hubl, Elfride Reiser, Karl-Heinz Riedmaier und Rita Mutzel für 50 Jahre sowie Alois Stölzle für beeindruckende 60 Jahre geehrt. Weitere Mitglieder wurden für ihre tatkräftige Unterstützung des Vereins im vergangenen Jahr gewürdigt.

Ein Highlight war die Tombola mit Preisen wie Freikarten für Spiele der SpVgg Unterhaching und des 1. FC Heidenheim sowie Trikots von Arminia Bielefeld, dem FV Illertissen und dem TSV 1860 München. Kalischek dankte den Sponsoren und Partnern, die diese Preise ermöglichten. Abschließend wurde ein Blick in die Zukunft geworfen: Für die kommenden Jahre sind umfangreiche Instandsetzungen am 35 Jahre alten Sportheim sowie am Trainingsplatz geplant. Der Abend endete in geselliger Atmosphäre und spiegelte die Gemeinschaft wider, die den SVG auszeichnet. Mit neuen Plänen und Zielen startete der Verein motiviert ins Jahr 2025.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.