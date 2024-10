Griechisch-Bayerisches Oktoberfest in Senden feiert „prima Premiere“

Schon eine Stunde nach offiziellem Beginn des Griechisch-Bayerischen Oktoberfestes in der Sportler-Alm Senden waren nahezu alle Plätze im Zelt besetzt. Sehr zur Freude der maßgeblich Verantwortlichen, im Bild von rechts vorne: Alexandra Liapaki, Vorstandsvorsitzende Griechische Gemeinde, und daneben Sportvorstand Francesco Genkarelli sowie hinten rechts Jürgen Schuster vom FV Ay und daneben der Vorsitzende FV Senden André Lutz.

„Mir kam die Idee mit dem gemeinsamen Oktoberfest, als ich mal hier eingekehrt bin, und dann haben wir uns mit den Sportlern zusammengesetzt und sind nun glücklich, dass so viele Besucher auf Anhieb gekommen sind. Rund 20 Helfer waren kurz entschlossen, bereit mitzuhelfen und so haben wir das hier auf die Beine gestellt. Ich habe mir erstmals ein Dirndl angeschafft und fühle mich richtig gut darin in unserem bayrisch-griechischen Fest“, freute sich die Initiatorin Alexandra Liapaki über die gelungene Premiere.

Mit Souvlaki, Tsatsiki und griechischem Wein fanden jedoch auch gegrillte Feuerwurst und Fassbier reißenden Absatz. Auch wenn es gegen die Abendstunden im Zelt kühler wurde, heizte in der Sportler-Alm DJ Gecko (alias Francesco Genkarelli) mit heißen Rhythmen und Cocktails der Frauentanzgruppe der Griechischen Gemeinde bis Mitternacht kräftig ein.