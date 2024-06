Hausfassade in Altenstadt beschmiert: Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Am Wochenende wurde eine Hausfassade in Altenstadt mit einer öligen Flüssigkeit beschmutzt. Die Polizei geht von einem Sachschaden im vierstelligen Bereich aus.

Eine unbekannte Person hat im Zeitraum von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 8.00 Uhr, eine Hausfassade in der Straße "Am Stockacker" in Altenstadt mit einer öligen Flüssigkeit beschmutzt.

Hausfassade in Altenstadt beschmiert: Tausende Euro Schaden

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeimeldung auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Illertissen bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)