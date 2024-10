Shopping mit Tradition: Am Wochenende ist Herbstmarkt

Verkaufsoffener Sonntag, Markt, Flohmarkt und Rummel: Am Wochenende ist in Illertissen Herbstmarkt.

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz öffnet bereits am Samstag von 14 bis 20 Uhr und lockt mit Autoscooter und Co. Am Sonntag, 10 bis 18.30 Uhr, bieten rund 130 Markthändler ein breites Sortiment von A wie Ausstechformen aller Art bis Z wie Zaunhocker. Außerdem gibt es wieder einen Flohmarkt. Zeitgleich ist verkaufsoffener Sonntag des Illertisser Einzelhandels. Zweiter Markttag ist am Montag von 9 bis 16 Uhr. Die Händler erwarten ihre Kunden auf dem Marktplatz und an der Hauptstraße.

Der Herbstmarkt findet traditionell am vierten Oktoberwochenende und dem darauf folgenden Montag statt. Wer nicht zu Fuß kommen kann, findet ganztags kostenlose Parkplätze in der Tiefgarage am Carnac-Platz. Auf den in der Innenstadt ausgewiesenen Parkplätzen kann man mit der Parkscheibe zwei Stunden kostenlos parken. Ein Toilettenwagen gibt es am südlichen Marktplatz neben dem Harisch-Gebäude. (ka)