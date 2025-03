Fulminanter Start des Schützenvereins Herrenstetten ins Jahr 2025

Das Jahr 2025 beginnt für den Schützenverein Herrenstetten äußerst erfolgreich. Die erste Mannschaft hat in der Saison 2024/25 der Gauoberliga einen bemerkenswerten Start hingelegt und sich mit einem sagenhaften ersten Platz belohnt. In insgesamt zehn Wettkämpfen konnte sich das Team deutlich von der Konkurrenz absetzen und mit acht Siegen den ersten Rang verdienen. Das beste Teamergebnis erzielte die Mannschaft im Wettkampf gegen den SV Vöhringen 3, bei dem unglaubliche 1511 Ringe erzielt wurden. Der Mannschaftsdurchschnitt lag bei sagenhaften 1497 Ringen, was die konstant hohe Leistung des Teams unterstreicht. Der Erfolg des Vereins zeigt, wie gut das Team zusammenarbeitet und wie hoch das Leistungsniveau der Schützen und Schützinnen in Herrenstetten ist. Der Schützenverein blickt mit Stolz auf eine tolle Saison und freut sich auf die kommenden Herausforderungen. Nach dem ersten Platz in der Gauoberliga wartet nun der nächste große Schritt: Mitte April geht es im Aufstiegskampf um alles – der Aufstieg in die Bezirksliga steht auf dem Spiel. Das Team ist hochmotiviert, diesen nächsten Schritt zu gehen und sich in der höheren Liga zu behaupten. Die Mannschaft wird alles daransetzen, ihre hervorragende Form aus der Gauoberliga auch im Aufstiegswettkampf zu zeigen und die Herausforderung zu meistern. Aufgrund eines Ausscheidens eines Schützen gibt es für interessierte Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit, sich dem Team anzuschließen. Wer Interesse hat, in der Gauoberliga zu schießen, kann sich gerne bei Sportleiter Rolf Salm unter der E-Mail-Adresse sportleiter@sv-herrenstetten.de melden. Ein spannendes Jahr 2025 wartet auf den Schützenverein Herrenstetten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.