Generalversammlung des Schützenvereins Herrenstetten – Ein Rückblick

Im Januar fand die jährliche Generalversammlung des Schützenvereins Herrenstetten statt, ein wichtiges Ereignis im Kalender des Vereins. Vorstand Thomas Haak eröffnete die Versammlung und informierte die 40 anwesenden Mitglieder über die Aktivitäten des vergangenen Jahres sowie anstehende Vorhaben. Insgesamt fanden im letzten Jahr acht Ausschusssitzungen statt, in denen Veranstaltungen und die Entwicklung des Vereins intensiv geplant und analysiert wurden. Der Verein zählt aktuell 139 Mitglieder, darunter erfreuliche 18 Jugendschützen. Besonders hervorzuheben war der Bericht des Ersten Sportleiters Rolf Salm, der die sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres präsentierte. Herausragend war der erste Platz im Jugendrundenwettkampf sowie die aktuelle Spitzenposition der ersten Mannschaft in der Gauoberliga. Stolz konnte der Verein zudem auf die Teilnahme von Rolf Salm und Fabian Haak an der Deutschen Meisterschaft verweisen. Darüber hinaus sind Fabian Haak und Alisa Trautwein als Mitglieder des Bezirkskaders Schwaben aktiv – ein Beleg für die hohe Qualität der Vereinsarbeit. Ein weiteres Highlight der Versammlung waren die 13 Ehrungen, mit denen langjährige Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet wurden. Besonders erwähnenswert sind Jubiläen für 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre Mitgliedschaft, die die Verbundenheit und Beständigkeit im Schützenverein eindrucksvoll unterstreichen. Ein besonderes Lob erhielt die Jugendgruppe des Vereins, die sich vollständig eigenständig organisiert und verwaltet. Ihr Engagement und ihre Struktur tragen wesentlich zum Erfolg des Vereins bei, wie aus dem Bericht der Jugendleitung deutlich wurde. Nach den Berichten folgte die Entlastung der Vorstandschaft, bevor der Abend in geselliger Runde ausklang. Gemeinsam wurden bereits neue Pläne für das Jahr 2025 geschmiedet, um den Verein weiter voranzubringen. Der Schützenverein Herrenstetten bleibt somit eine lebendige Gemeinschaft, die Sport, Tradition und Gemeinschaftsgefühl vereint

