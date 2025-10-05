Sind wir schuld? So bekommen Angehörige von Suchtkranken Hilfe

Irgendwann melden sich ehemalige Freunde von Fritz bei dessen Eltern: Ihr Sohn habe sich verändert. Kontakt zur Familie hat der Student kaum mehr, als ihm sein jüngerer Bruder einen spontanen Besuch abstatten will, fährt Fritz aus der Haut. Ein halbes Jahr später, an Weihnachten, erzählt er, dass er bald exmatrikuliert wird. Weitere Fragen blockt er ab. Und noch etwas später wählen Fritz‘ Mitbewohner den Notruf: Der junge Mann sitzt mit hochrotem Kopf in seinem WG-Zimmer und schlägt den Kopf gegen die Wand. Sein jüngerer Bruder sucht Hilfe.

Sebastian Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis