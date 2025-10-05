Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Hilfe für Angehörige von Suchtkranken im Kreis Neu-Ulm: Unterstützung bei psychischen Erkrankungen

Landkreis Neu-Ulm

Sind wir schuld? So bekommen Angehörige von Suchtkranken Hilfe

Ein Mann entwickelt eine Psychose, weil er Drogen nimmt. Die Familie blockt er ab. Sein Bruder wendet sich an eine Beratungsstelle und erfährt, was andere tun.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Der Konsum von Cannabis kann eine Psychose auslösen.
    Der Konsum von Cannabis kann eine Psychose auslösen. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Irgendwann melden sich ehemalige Freunde von Fritz bei dessen Eltern: Ihr Sohn habe sich verändert. Kontakt zur Familie hat der Student kaum mehr, als ihm sein jüngerer Bruder einen spontanen Besuch abstatten will, fährt Fritz aus der Haut. Ein halbes Jahr später, an Weihnachten, erzählt er, dass er bald exmatrikuliert wird. Weitere Fragen blockt er ab. Und noch etwas später wählen Fritz‘ Mitbewohner den Notruf: Der junge Mann sitzt mit hochrotem Kopf in seinem WG-Zimmer und schlägt den Kopf gegen die Wand. Sein jüngerer Bruder sucht Hilfe.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden