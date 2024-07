Das Ergebnis auf der Anzeigetafel ist an diesem Abend allen egal

Die in die Jahre gekommene Holztribüne im Fuggermarkt-Stadion war an diesem Abend mit rund 800 Zuschauern prall gefüllt. Und das ist nicht nur aus sportlicher, sondern vor allem auch als gesellschaftlicher Sicht gut so: Denn über die erzielten Eintrittsgelder und den Verkauf von Essen und Getränken beim Hochwasser-Benefizspiel zwischen dem Bezirksligisten TSV Babenhausen und dem FC Memmingen kam ein Reinerlös zusammen, der sich wohl im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich bewegen dürfte.

Der zwei Klassen höher spielende Bayernligist aus Memmingen gewann die Partie am Ende deutlich mit 9:1. Der Erlös wird in vollem Umfang für den Wiederaufbau des Babenhauser Kindergartens „Sternschnuppe“ verwendet. Dieser war bei der Flutkatastrophe Anfang Juni stark in Mitleidenschaft gezogen worden. „Vielen vielen Dank“ sagte Petra Boos, die Leiterin des Kindergartens, am Stadionmikrofon. Bei aller Freude gibt TSV-Abteilungsleiter Wolfgang Benischke jedoch zu bedenken: „Das Geld wird bei Weitem nicht ausreichen, um den Kindergarten wieder komplett aufzubauen. Das Geld wird für die Außengeräte eingesetzt.“

Die Firma Ehrmann übergibt in der Pause eine stattliche Hochwasserhilfe

Für großen Applaus sorgte eine Aktion, die während der Halbzeitpause auf dem Rasen stattfand: Dort nämlich überreichten die Juniorchefs der Firma Ehrmann, Max und Moritz Ehrmann, einen Scheck in Höhe von 250.000 Euro an den Markt Babenhausen. Bürgermeister Otto Göppel war von der Hilfsbereitschaft des Konzerns emotional sehr angefasst. „Ich bin überwältigt“, sagte er. „Wir sind vom Hochwasser betroffen wie nie zuvor, es geht um ungefähr 500 Haushalte“, meinte er weiter. Auch FCM-Vorsitzender Armin Buchmann betonte, dass er von der Solidarität „stark berührt“ sei. Der 58-Jährige betonte: „Mich beeindruckt es sehr, welchen Zusammenhalt ihr hier zeigt.“

Icon Vergrößern Der TSV Babenhausen leistete anfangs noch Gegenwehr, verlor dann aber klar mit 1:9 gegen den Bayernligisten FC Memmingen. Foto: Siegfried Rebhan Icon Schließen Schließen Der TSV Babenhausen leistete anfangs noch Gegenwehr, verlor dann aber klar mit 1:9 gegen den Bayernligisten FC Memmingen. Foto: Siegfried Rebhan

Zum Sportlichen: Den gastgebenden TSV-Fußballern gelang es zunächst sogar, den klar favorisierten FCM zu überraschen: Fatih Ademi brachte die Blau-Gelben bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung. Pascal Maier glich kurz darauf aus (9.). Mit zunehmender Spieldauer übernahmen die Memminger das Kommando. Folgerichtig erzielte Neuzugang Felix Schwarzholz, der vom FV Illertissen kam, die 2:1-Führung für den Bayernligisten. Gegen Ende des ersten Durchgangs setzte strömender Regen ein. Unter den Zuschauerinnen und Zuschauern wurden leidvolle Erinnerungen wach an die gewaltigen Wassermassen, die in der Region Millionenschäden angerichtet hatten. Spätestens als FCM-Torjäger Pascal Maier nach einer knappen Stunde Spielzeit auf 1:5 stellte, war das Spiel entschieden. Die Memminger gewannen das von Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann souverän geleitete und überaus fair geführte Benefizspiel letztlich mit 9:1. Die Klubverantwortlichen Benischke und Buchmann betonten beim Abpfiff unisono: „Wir sind beide sehr zufrieden mit dem heute Erlebten.“