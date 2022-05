Hörenhausen

vor 2 Min.

Der Sohn des Dietenheimer Storchenwirts rettete die verfallene Wallfahrtskirche

Plus Eine testamentarische Stiftung sollte den Wiederaufbau des Gotteshauses in Sießen sichern. Doch dann kam der Dreißigjährige Krieg dazwischen.

Von Ralph Manhalter

Die Wallfahrtskirche in Sießen wird heute nicht mehr so oft besucht wie in früheren Zeiten. Dabei lohnt sich ein Besuch dort, auch wegen der interessanten Historie. Einblicke in ein kleines Juwel in Oberschwaben.

