Polizei fasst Waschstraßen-Knacker auf frischer Tat

Nach einem Einbruch in den Technikraum eines Autohauses in Holzheim hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Sie sollen eine maßgebliche Rolle bei einer Serie von Einbrüchen spielen. Seit Anfang des Jahres hatte es eine zweistellige Zahl von Einbrüchen bei SB-Waschanlagen gegeben, betroffen waren Orte in den Kreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sowie im angrenzenden Baden-Württemberg.

In der Nacht auf Dienstag nahm die Polizei zwei Tatverdächtige auf frischer Tat fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein 32-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm eine maßgebliche Rolle bei der Aufbruchserie einnehmen. Er wurde gegen 1.15 Uhr von Einsatzkräften als Fahrer des in der Nacht benutzten Tatfahrzeuges festgenommen. Bei ihm im Fahrzeug befand sich ein 26-jähriger Mittäter, der ebenfalls verhaftet wurde. Da der 32-Jährige bei der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm Blut entnommen. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht.

Festnahme von zwei Männern in Holzheim nach Serie von Einbrüchen in Waschstraßen

Im Auto fand die Polizei gestohlenes Bargeld, mehrere Aufbruchwerkzeuge und eine Sturmhaube. Vor der Festnahme hatten die beiden Einbrecher das Bargeld aus den in der Autofirma entwendeten Geldkassetten entnommen und die Geldkassetten in Tatortnähe an einem Feldweg entsorgt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung beim 26-jährigen Mittäter am Mittwochvormittag konnte weiteres Bargeld sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ das Amtsgericht Memmingen gegen beide Männer einen Untersuchungshaftbefehl. Danach Sie befinden sich in verschiedenen Justizvollzugsanstalten. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt weiter zur Aufbruchserie von Automaten an Kfz-Waschanlagen. (AZ)