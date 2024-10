Huber und Schlögel übernimmt Stein Wiedemann

Der Steinmetzbetrieb Huber und Schlögel aus Babenhausen hat eine neue Filiale in Krumbach eröffnet. Auf dem ehemaligen Geschäftsgelände der Firma Stein Wiedemann in der Raunauer Straße 5 stehen den Bürgern aus Krumbach und Umgebung etliche Natursteindienstleistungen zur Verfügung.

Huber und Schlögel erstellt Grabmale und Schriften auf dem Friedhof. Die Firma erledigt aber auch Bauarbeiten wie Fensterbänke, Treppenstufen, Außenbeläge, Terrassen, Poolumrandungen. Sie liefert passgenaue Küchenarbeitsplatten und gestaltet Wohn- und Badezimmer. Hierbei verarbeiten die Mitarbeiter neben Naturstein auch Keramikmaterialien, teilt das Unternehmen mit.

„Unsere neue Filiale des Babenhauser Steinmetzbetriebs in Krumbach dient vor allem als Showroom und Ausstellungsfläche, in der sich Kunden von der Qualität und Vielfalt der Natursteinprodukte überzeugen können“, erklärt Geschäftsführer Stefan Schlögel. Termine für Beratungen können vor Ort vereinbart werden. Während der Geschäftszeiten ist das Unternehmen telefonisch sowie per E-Mail erreichbar.

Die Erweiterung von Huber und Schlögel nach Krumbach geht auf die Initiative des früheren Geschäftsführers von Stein Wiedemann zurück, berichtet Schlögel. Die Firma suchte im Frühjahr den Kontakt zu dem Babenhauser Unternehmen. Ende Juni erfolgte die offizielle Übergabe. Derzeit besteht das Team von Huber und Schlögel aus 14 qualifizierten Mitarbeitern, die durch „langjährige Erfahrung und modernste Technik bestens gerüstet sind, alle Anforderungen des Marktes zu erfüllen“, ist Schlögel überzeugt. Maschinenpark und Fuhrpark des Unternehmens ermöglichten es, kleinere wie auch großangelegte Projekte umzusetzen. Besonders erwähnenswert findet Schlögel sein Natursteinlager in Babenhausen, das zu den größten der Region zähle. Es kann nach Terminvereinbarung besichtigt werden.