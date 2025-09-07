Hundesteuer: So viel müssen Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zahlen

Für viele Menschen ist der Hund längst mehr als nur ein Nutztier. Er gilt als verlässlicher Freund und Weggefährte. Doch mit der Freude am Vierbeiner gehen auch Kosten einher: Neben Tierarztbesuchen und Futter schlagen vor allem die Hundesteuern zu Buche. Im bundesweiten Vergleich ist Bayern mit durchschnittlich 100 Euro für den ersten Hund noch vergleichsweise günstig. In der Verwaltungsgemeinde Babenhausen liegt jede der fünf Gemeinden deutlich unter der 100-Euro-Marke. Dennoch variieren die Hundesteuersätze teilweise stark.

Dominik Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87727 Babenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hundesteuer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis