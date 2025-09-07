Icon Menü
Hundesteuer: So viel müssen Einwohner in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zahlen

Babenhausen

Hundesteuer: So viel müssen Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen zahlen

Zwischen den fünf Gemeinden der VG Babenhausen variiert die Hundesteuer stark. Welche Gemeinde am billigsten ist, hängt von der Anzahl und Art der Hunde ab.
Von Dominik Thoma
    Sie gelten als die besten Freunde des Menschen. So viel kostet die Steuer für Hunde in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen.
    Sie gelten als die besten Freunde des Menschen. So viel kostet die Steuer für Hunde in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Für viele Menschen ist der Hund längst mehr als nur ein Nutztier. Er gilt als verlässlicher Freund und Weggefährte. Doch mit der Freude am Vierbeiner gehen auch Kosten einher: Neben Tierarztbesuchen und Futter schlagen vor allem die Hundesteuern zu Buche. Im bundesweiten Vergleich ist Bayern mit durchschnittlich 100 Euro für den ersten Hund noch vergleichsweise günstig. In der Verwaltungsgemeinde Babenhausen liegt jede der fünf Gemeinden deutlich unter der 100-Euro-Marke. Dennoch variieren die Hundesteuersätze teilweise stark.

