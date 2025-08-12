Igelhilfe in Weißenhorn droht das Aus: Verein braucht dringend neue Räumlichkeiten

Könnten Igel sprechen, hätten die stacheligen Patientinnen und Patienten von Berit Knorr einige grausame Erlebnisse zu erzählen. „Max hatte es am schlimmsten von allen“, sagt Knorr. Der kleine Igel wurde schwer verletzt bei ihr abgegeben. „Der ganze Bauch war aufgeschnitten“, beschreibt sie. Der Täter war ein Mähroboter. Knorr brachte ihn zum Tierarzt und pflegt ihn seither. Inzwischen ist Max wieder auf dem Weg der Besserung. Die Wunden verheilen, doch ohne Hilfe wäre er gestorben.
Weißenhorn/Vöhringen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden