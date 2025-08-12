Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Igelhilfe Weißenhorn droht das Aus: Verein braucht neue Räumlichkeiten

Weißenhorn/Vöhringen

Igelhilfe in Weißenhorn droht das Aus: Verein braucht dringend neue Räumlichkeiten

Igeln geht es immer schlechter, was den Igelhilfeverein vor Herausforderungen stellt. Ohne eigenes Gebäude können die Helfenden nicht mehr lange weitermachen.
Von Dominik Thoma
    • |
    • |
    • |
    Max ist einer von tausenden Igeln, die der Igelhilfeverein pflegt. Er wurde vom Mähroboter aufgeschlitzt. Aktuell sucht der Verein nach einem neuen Gebäude.
    Max ist einer von tausenden Igeln, die der Igelhilfeverein pflegt. Er wurde vom Mähroboter aufgeschlitzt. Aktuell sucht der Verein nach einem neuen Gebäude. Foto: Dominik Thoma

    Könnten Igel sprechen, hätten die stacheligen Patientinnen und Patienten von Berit Knorr einige grausame Erlebnisse zu erzählen. „Max hatte es am schlimmsten von allen“, sagt Knorr. Der kleine Igel wurde schwer verletzt bei ihr abgegeben. „Der ganze Bauch war aufgeschnitten“, beschreibt sie. Der Täter war ein Mähroboter. Knorr brachte ihn zum Tierarzt und pflegt ihn seither. Inzwischen ist Max wieder auf dem Weg der Besserung. Die Wunden verheilen, doch ohne Hilfe wäre er gestorben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden