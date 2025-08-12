Igelhilfe in Weißenhorn droht das Aus: Verein braucht dringend neue Räumlichkeiten

Könnten Igel sprechen, hätten die stacheligen Patientinnen und Patienten von Berit Knorr einige grausame Erlebnisse zu erzählen. „Max hatte es am schlimmsten von allen“, sagt Knorr. Der kleine Igel wurde schwer verletzt bei ihr abgegeben. „Der ganze Bauch war aufgeschnitten“, beschreibt sie. Der Täter war ein Mähroboter. Knorr brachte ihn zum Tierarzt und pflegt ihn seither. Inzwischen ist Max wieder auf dem Weg der Besserung. Die Wunden verheilen, doch ohne Hilfe wäre er gestorben.

Dominik Thoma Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Neu - Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis