Ilerrieden

vor 52 Min.

Mann bekämpft Unkraut und löst Heckenbrand in Illerrieden aus

Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Illerrieden eine brennende Hecke gelöscht.

Für Gartenarbeit hat ein Mann am Donnerstag in Illerrieden einen Bunsenbrenner eingesetzt. Dadurch geriet eine Hecke in Brand, die Feuerwehr rückte aus.