Kommandant hört nach 17 Jahren auf: Das hat ihn bewegt

In der nahezu 161-jährigen Geschichte der Feuerwehr Illertissen gab es bisher nur drei Kommandanten, die eine längere Dienstzeit als Erik Riedel aufweisen, und so sah er nach 17 arbeitsreichen Jahren die Zeit gekommen, sich vom vorderen Platz in der ehrenamtlichen Führung zurückzuziehen.

Die Mitwirkung bei der Planung des neuen Gerätehauses und nicht zuletzt auch die stets wachsenden Einsatzzahlen – neuerdings rund dreihundert pro Jahr – waren die Gründe für seinen Rücktritt, der zunächst für das kommende Jahr geplant war. Dazu kam der Wunsch seines bisherigen zweiten Stellvertreters Tobias Staiger, sich auf seine hauptamtliche Tätigkeit als Gerätewart zu konzentrieren. Frühere Neuwahlen waren also fällig. Wie harmonisch das Ganze ablief, zeigte sich darin, dass sämtliche Wahlvorgänge jeweils rund 95 Prozent Zustimmung fanden.

Wechsel an der Spitze der Feuerwehr Illertissen

Zum neuen Kommandanten wurde der 45-jährige Stefan Träger gewählt, der bisher erster Stellvertreter war. Erster stellvertretender Kommandant wurde der 37-jährige Tobias Beccard, der wie Stefan Träger hauptamtlich bei der Feuerwehr Neu-Ulm beschäftigt ist. Das Amt des zweiten Stellvertreters übernahm der bisherige Kommandant Erik Riedel, der als 52-Jähriger seine jüngeren Kameraden in der Führung unterstützen wird, der aber auch sein Amt als Bereichs-Kreisbrandmeister für Altenstadt und Umgebung beibehält und damit die Kreisbrandinspektion unterstützen wird.

Riedel nutzte die Gelegenheit, sich vor allem bei seiner Frau und seiner Familie für die vielfältige Unterstützung während seiner 17 Amtsjahre zu bedanken und schloss in diese Worte die gesamte Feuerwehrführung in Stadt und Landkreis sowie Bürgermeister und Stadtverwaltung und die gesamte Mannschaft seiner Feuerwehr Illertissen, aber auch seinen Arbeitgeber ein. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren in allen Stadtteilen sowie darüber hinaus beiderseits der Iller sei ihm besonders wichtig gewesen. Nur so sei es ihm in seiner Verantwortung als federführender Kommandant der Gesamtstadt gelungen, nicht nur die Feuerwehr der Kernstadt, sondern auch die aller Stadtteile in Ausrüstung und Ausbildung stets auf aktuellem Stand zu halten.

Erik Riedel übergibt Kommandantenposten an Stefan Träger

Riedel erwähnte aber auch, dass er insbesondere während der Pandemie völlig ungerechtfertigten persönlichen Anfeindungen ausgesetzt war, die sich nicht nur in anonymen Briefen, sondern sogar in Pöbeleien vor seinem Privathaus äußerten. Dagegen habe ihm die Unterstützung seiner Familie sowie der kameradschaftliche Rückhalt in der gesamten Wehr sehr geholfen.

Er verabschiedete sich nicht ohne einen Wunsch für die künftigen Beschaffungen: Vonseiten der übergeordneten Behörden werden in absehbarer Zeit Großtanklöschfahrzeuge zur Bekämpfung der wachsenden Wald- und Vegetationsbrandgefahr bereitgestellt. Erik Riedel bat deshalb Kreisbrandrat Bernhard Schmidt, sich beim Landkreis dafür einzusetzen, dass ein solches „TLF 4000“ in Illertissen stationiert wird. Riedel selbst arbeitet in der Planungsgruppe für Wald- und Vegetationsbrände in der Kreisbrandinspektion mit, und „wir haben in Illertissen Personal und Platz für ein solches Fahrzeug, das schnell und vor allem auch überörtlich Hilfe leisten kann“. Der Kreisbrandrat erwähnte später, dass er diesbezüglich bereits beim Landkreis und im Innenministerium vorgesprochen habe.