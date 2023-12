Illerberg

Eine Landschaft mit langer Geschichte und vielversprechender Zukunft

Plus Die Wasenlöcher haben sich tief ins Illerberger Ortsgedächtnis eingegraben. Ein Treffen fördert weitere Geschichten zutage – und eine überraschende Ankündigung.

Von Thomas Vogel

Die Wasenlöcher sind ein knapp 70 Hektar großes Niedermoor nördlich von Illerberg-Thal, in dem bis 1954 Torf gestochen wurde. Was geschah bis dahin, wie ging es weiter, und was soll zukünftig dort passieren? Und was hat es mit den „Wasamolle“ auf sich? Wenn 30 Ortskundige auf Einladung der „AG Wasenlöcher“ in redseliger Runde zur Kaffeestunde beieinander sitzen, bleibt es ziemlich sicher nicht bei einer einzigen Antwort.

Mit den „Molle“, so ist beim "Erzähl-Café" zu erfahren, waren zunächst die Ochsen gemeint, welche die Karren mit den gestochenen Torfstücken, „Wasen“ genannt, zu ziehen hatten. Doch dann kommt die wohl bis in jüngere Zeit schwelende Ortsrivalität ins Spiel. Angefacht durch das lästernde Vöhringen, wurde nun die Illerberger und Thaler Bevölkerung pauschal mit „Wasamolle“ tituliert, was kaum freundlich gemeint gewesen sein dürfte. Doch die wehrte sich auf ihre Weise. „Kamen wir als Jugendliche dorthin, mussten wir aufpassen, nicht verprügelt zu werden“, erinnert sich Jürgen Bader, ein Vöhringer mit besonderer Beziehung zu den Wasenlöchern.

