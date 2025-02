Phänomenaler Sieg der Jugendmannschaft beim Rundenwettkampf

Ein historischer Erfolg für die Schützenjugend Herrenstetten. Nach Jahren des Wartens hat es endlich geklappt: Beim diesjährigen Rundenwettkampf sicherte sich die Mannschaft den ersten Platz. Es ist der erste Sieg der Schützenjugend seit den 90er Jahren – ein Triumph, der für großen Jubel sorgte. Mit starken 5.499 Gesamtringen, 24 Punkten und einem beeindruckenden Ringdurchschnitt von 1.099,80 konnte sich die Mannschaft klar gegen die Konkurrenz durchsetzen. Diese herausragende Leistung ist das Ergebnis monatelangen Trainings, großer Disziplin und eines starken Teamgeists.

Fabian Haak überzeugte mit einem Turnierdurchschnitt von 384,8 Ringen und trug damit maßgeblich zum Erfolg des Teams bei. Doch nicht nur er zeigte eine bemerkenswerte Leistung: Beim Finalschießen der acht besten Einzelschützen war Herrenstetten ebenfalls mit drei Schützen vertreten, die mit starken Ergebnissen ihre Klasse unter Beweis stellten und die erfolgreiche Saison abrundeten. Die Teilnahme am Finale unterstreicht einmal mehr das hohe Niveau der Schützenjugend und ihren unermüdlichen Einsatz. Doch nicht nur die Jugendmannschaft hatte Grund zum Feiern. Auch die erste Mannschaft von Herrenstetten konnte beim Auswärtskampf gegen Vöhringen einen wichtigen Sieg einfahren. In einem spannenden Wettkampf zeigten die Schützen Nervenstärke und konnten sich schließlich durchsetzen. Damit behauptet das Team weiterhin die Tabellenspitze und kämpft entschlossen um den Aufstieg. Die starke Form der gesamten Schützenmannschaft ist ein Beweis für die kontinuierliche Arbeit des Vereins, der großen Wert auf Nachwuchsförderung und eine nachhaltige Entwicklung legt. Die Freude über den historischen Erfolg ist riesig, und die Schützenjugend Herrenstetten kann mit Stolz auf diese Leistung blicken. „Nach so vielen Jahren endlich wieder ganz oben zu stehen, ist ein unglaubliches Gefühl“, so ein begeistertes Teammitglied. Die intensive Vorbereitung und der Teamgeist haben sich ausgezahlt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.