Springkraut-Bekämpfung in den Wasenlöchern

18 Helferinnen und Helfer beteiligten am Ausreißen des Drüsigen Springkrauts an den Wegen des FFH- und Naturschutzgebietes „Wasenlöcher bei Illerberg“. Dieser Neophyt (gebietsfremde, invasive Pflanze) wuchert dort immer mehr und verdrängt jetzt schon zahlreiche einheimische Blütenpflanzen, entzieht dem Moor viel Wasser und gefährdet so immer mehr diesen schützenswerten Lebensraum.

Zu dem Biotoppflege-Einsatz rief die „Arbeitsgemeinschaft Wasenlöcher“, die sich um die Optimierung dieses Niedermoores für den Klimaschutz und für die Artenvielfalt kümmert, sowie die Kreisgruppe Neu-Ulm vom „Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV)“ auf. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Neu-Ulm empfahl diese Maßnahme und die Stadt Vöhringen unterstützte sie mit der Bereitstellung einer Brotzeit für die „Schaffer*innen“.

Zuerst begleitete leichter Regen die Akteure und als dieser aufhörte, unzählig viele Stechmücken, die trotz Schutzes die Ausreißer belästigten. Doch davon unbeeindruckt entfernten die Frauen, Männer und auch zwei Kinder weiter das Springkraut und sammelten es in Gartenabfallsäcken, die auf Autoanhängern entleert und dort in zwei vom Vöhringer Bauhof aufgestellte Container abgeladen wurden.

Nach vier Stunden Arbeitszeit resümierte die Einsatzgruppe: An den Stellen der letztjährigen Ausreiß-Aktion kam es heuer zu einem eindeutig geringeren Springkraut-Wachstum. Und das noch umfangreichere und weiträumigere Entfernen des Neophyten bei der diesjährigen Aktion verspricht einen weiteren Erfolg, den man dann recht sicher im nächsten Jahr beobachten kann. Bleibt nur zu wünschen, dass sich auch dann wieder so viele oder gerne noch mehr Helfer*innen für diese Arbeit finden lassen. Allen Beteiligten ein ganz großes Dankeschön!