31-Jähriger randaliert in Wohnung, mehrere Polizeistreifen rücken an

Ein Zeuge ruft die Polizei und berichtet von einem Mann, der zahlreiches Mobiliar in einem Haus zerstöre. Die Beamten nehmen den 31-Jährigen in Gewahrsam.

Gegen Mitternacht hat ein Zeuge in Illerrieden den Notruf gewählt und die Polizei über einen Randalierer in einem Haus im Ortsteil Dorndorf informiert. Der 31-Jährige ließ sich nach Angaben des Anrufers nicht beruhigen und zerstörte zahlreiches Mobiliar in dem Gebäude. Die Polizei rückte in der Nacht auf Donnerstag mit mehreren Streifen an. Dem Polizeibericht zufolge beruhigte sich der 31-Jährige im weiteren Verlauf wieder und verließ das Haus. Dort konnte er widerstandslos festgenommen werden. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt. Da sich der Mann offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachte die Polizei ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. (AZ)