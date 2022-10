Illerrieden

16:30 Uhr

Audifahrer durchbricht Gartenzaun: Waren Drogen im Spiel?

Ein 39-Jähriger war am Mittwochmittag in Illerrieden in Schlangenlinien unterwegs. Sein Auto landete in einem Privatgrundstück.

Die Fahrt eines 39-Jährigen endete am Mittwoch in einem fremden Garten in Illerrieden (Alb-Donau-Kreis). Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz vor 12.45 Uhr mit seinem Audi in der Wangener Straße in Richtung Dietenheim unterwegs. Der Fahrer fuhr in Schlangenlinien und sein Auto kam nach rechts von der Straße ab. Der Audi fuhr durch einen Gartenzaun und kam in einem Privatgrundstück zum Stehen. Eine Zeugin konnte beobachten, dass der Fahrer allein im Auto war. Er stieg von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite und dort dann aus. Bei dem 39-jährigen Fahrer besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe soll das nun klären. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorweisen. Sein Audi wurde abgeschleppt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)

