Auto erfasst Fußgänger in Illerrieden, anschließend kommt es zum Streit

Die Verkehrspolizei Laupheim sucht Zeugen eines Unfalls in Illerrieden. Ein 25-Jähriger erstattete Anzeige, weil ihm ein Auto über den Fuß gefahren sein soll.

Ein 25 Jahre alter Mann hat Anzeige bei der Polizei erstattet und dabei angegeben, dass ihm am Montag in Illerrieden ein Auto über den Fuß gerollt sei. Der Fußgänger wurden bei dem Unfall wohl leicht verletzt und ließ sich am nächsten Tag von einem Arzt behandeln.

Die Polizei sucht nach einem grauen Dacia Duster mit Ulmer Kennzeichen

Wie das Ulmer Polizeipräsidium berichtet, lief der Mann am Montag gegen 17.30 Uhr die Straße "In der großen Au" entlang. Er war am linken Straßenrand in Richtung Frühlingstraße unterwegs. Es näherte sich ein Auto, das von der Frühlingstraße nach rechts abbog. Dabei soll das Fahrzeug mit dem Rad über den rechten Fuß des 25-Jährigen gefahren sein. Der Mann schlug nach eigenen Angaben mit der Faust auf das Dach des Wagens. Der Fahrer des grauen Dacia hielt an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Es kam wohl zu einen Streitgespräch zwischen den beiden Männern. Ohne Angaben seiner Personalien, so teilt die Polizei weiter mit, setzte sich der Fahrer wieder ans Steuer und fuhr davon. Der 25-Jährige konnte an dem Dacia Duster noch ein Teilkennzeichen mit UL-Zulassung und den Zahlen 162 ablesen. Die Polizei sucht nun das Auto und den Fahrer.

Der 25-Jährige beschrieb den Fahrer als etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit grauen Haaren. Nach dem Unfall ging der Geschädigte zunächst nach Hause. Da die Schmerzen wohl doch größer waren, erstattete er am Folgetag Anzeige bei der Polizei und suchte einen Arzt auf. Die Verkehrspolizei Laupheim (Telefon 07392/9630-0) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können. (AZ)