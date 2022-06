Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto in Illerrieden verletzt

Bei einer Kollision in Illerrieden prallt ein Radfahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe eines Autos. Der Mann wird in ein Krankenhaus gebracht.

In Illerrieden hat ein Autofahrer einen Radfahrer angefahren. Nach ersten Angaben der Polizei war der Radler auf dem Radweg in der Vöhringer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Der Autofahrer hatte ihn offenbar an der Kreuzung mit der Max-Eyth-Straße übersehen. Der Fahrradfahrer stieß demnach mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und wurde dabei verletzt. Er trug keinen Helm und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Näheres zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzung teilte die Polizei bislang nicht mit. (AZ)